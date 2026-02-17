Álvaro Arbeloa lamentó el insulto racista hacia Vinicius

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo este martes, tras el encuentro contra el Benfica (0-1) en Lisboa, que el conjunto blanco "ha jugado muy bien" y lamentó que merecieron "más goles" de los que se llevan a casa y se refirió al tema de racismo con Vinicius.
"Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo", insistió el técnico.
Para Arbeloa, Tchouaméni está a "un nivel muy alto" y ha jugado de forma "espectacular.
El técnico elogió la labor en conjunto de todo el equipo y reconoció que Mbappe aún no está en la mejor versión por las molestias arrastradas, aunque "es el mejor jugador del mundo"