Álvaro Arbeloa lamentó el insulto racista hacia Vinicius

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa señaló que el racismo no se va a ir si los jugadores no ponen remedio.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo este martes, tras el encuentro contra el Benfica (0-1) en Lisboa, que el conjunto blanco "ha jugado muy bien" y lamentó que merecieron "más goles" de los que se llevan a casa y se refirió al tema de racismo con Vinicius.

Álvaro Arbeloa piensa que el problema seguirá porque los futbolistas siguen en eso

Arbeloa se refirió a los posibles insultos racistas de Prestianni a Vinicius tras el gol del brasileño y reflexionó que "será complicado erradicar el racismo del mundo del fútbol, si los futbolistas no ponen remedio".

"Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo", insistió el técnico.

Para Arbeloa, Tchouaméni está a "un nivel muy alto" y ha jugado de forma "espectacular.

El técnico elogió la labor en conjunto de todo el equipo y reconoció que Mbappe aún no está en la mejor versión por las molestias arrastradas, aunque "es el mejor jugador del mundo"

