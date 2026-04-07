CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  7 de abril de 2026 - 16:11

Antonio Rüdiger: "El mejor jugador del Bayern fue Neuer"

Los dos goles que encajamos fueron dos regalos. Pero yo creo que en el segundo tiempo necesitamos más", señaló Antonio Rudiger.

Antonio Rüdiger: El mejor jugador del Bayern fue Neuer

Antonio Rüdiger: "El mejor jugador del Bayern fue Neuer"

FOTO / BAYERN MÚNICH

Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, aseguró este martes, después de perder 1-2 ante el Bayern en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que el mejor jugador del conjunto bávaro fue el guardameta Manuel Neuer.

El defensa alemán lamentó las oportunidades que perdió su equipo y alabó a quien fue a su juicio el mejor del partido: "Necesitamos tirar más a puerta. El mejor jugador del Bayern hoy fue Neuer", dijo a Movistar Plus.

"Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Los dos goles que encajamos fueron dos regalos. Pero yo creo que en el segundo tiempo necesitamos más. Todo se abre con un gol de Mbappé. Creo que nosotros tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final es así", finalizó.

El Madrid buscará la remontada el próximo miercoles cuando visite el Alianz Arena en la vuelta de los cuartos de final.

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