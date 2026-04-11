Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos en Champions League

El FC Barcelona viene lanzado en LaLiga y buscará una remontada en casa del Atlético de Madrid en la vuelta de 4tos de final de la UEFA Champions League.
Por su parte los del "Cholo" Simeone juegan ante el Sevilla previo al duelo de Liga de Campeones.
En el partido de ida, los "Colchoneros" ganaron por 2-0 con los goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth.
Fecha, hora y dónde seguir el Atlético de Madrid vs FC Barcelona
Fecha: Martes 14 de abril
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Estadio Metropolitano
Dónde seguir: A través de la señal de RPC Deportes