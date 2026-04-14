EN VIVO

CHAMPIONS LEAGUE

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, EN VIVO la vuelta de los 4tos de Final de la Champions League

Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, EN VIVO la vuelta de los 4tos de Final de la Champions League

FOTO: EFE/Enric Fontcuberta
Champions League - 

Sigue el minuto a minuto del duelo entre el Atlético de Madrid y FC Barcelona en la UEFA Champions League.

El Atlético de Madrid se enfrenta al FC Barcelona en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, con el Estadio Metropolitano como escenario.

Live Blog Post

Alineación del FC Barcelona

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/2044109724065382725&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El FC Barcelona en la previa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/2044100473494327690&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Indumentaria lista del Atleti

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2044102440807444958&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Listos los culés

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/2043962462785896921&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Partidos para hoy martes 14 de abril

Champions League: Lamine Yamal le deja un mensaje a Diego Simeone

Hansi Flick sobre el Atlético: "No necesitamos un milagro, solo un buen partido"

Recomendadas

Últimas noticias