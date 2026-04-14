Atlético de Madrid vs FC Barcelona, EN VIVO la vuelta de los 4tos de Final de la Champions League

Alineación del FC Barcelona
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CHAMPIONS LEAGUE
Sigue el minuto a minuto del duelo entre el Atlético de Madrid y FC Barcelona en la UEFA Champions League.
El Atlético de Madrid se enfrenta al FC Barcelona en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, con el Estadio Metropolitano como escenario.