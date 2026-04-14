Champions League: Partidos para hoy martes 14 de abril

El magnífico lanzamiento de falta de Julián Álvarez (momentos después de la expulsión de Pau Cubarsí en la primera parte) resultó decisivo para que el Atleti se llevara una victoria por 0-2 en el partido de ida en el Camp Nou. El Barcelona había parecido el equipo más peligroso antes de la tarjeta roja, con Marcus Rashford representando la mayor amenaza, pero el equipo de Diego Simeone fue letal cuando importaba: Alexander Sørloth anotó el segundo, a pesar de que el Atleti registró solo nueve toques en el área y cinco intentos de gol.

El sensacional gol de Khvicha Kvaratskhelia (su quinto en la fase eliminatoria) se sumó al primer tanto de Désiré Doué, tras un rebote, y el Paris se aseguró una victoria por 2-0 en el partido de ida contra el Liverpool en el Parc des Princes. Esto supuso un contraste con el encuentro de octavos de final de la temporada pasada, cuando el Liverpool se impuso en el partido de ida en París antes de que el equipo francés respondiera en Anfield y pasara de ronda en la tanda de penaltis, camino de levantar el trofeo. Esta vez, la ventaja la tiene el Paris, que no puede permitirse perderla.

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