Champions League: Partidos para hoy martes 14 de abril

Hoy se definen los primeros semifinalistas de la UEFA Champions League con dos partidos en la vuelta de los cuartos de final.
El sensacional gol de Khvicha Kvaratskhelia (su quinto en la fase eliminatoria) se sumó al primer tanto de Désiré Doué, tras un rebote, y el Paris se aseguró una victoria por 2-0 en el partido de ida contra el Liverpool en el Parc des Princes. Esto supuso un contraste con el encuentro de octavos de final de la temporada pasada, cuando el Liverpool se impuso en el partido de ida en París antes de que el equipo francés respondiera en Anfield y pasara de ronda en la tanda de penaltis, camino de levantar el trofeo. Esta vez, la ventaja la tiene el Paris, que no puede permitirse perderla.
Partidos para hoy en la Champions League
- Atlético de Madrid vs FC Barcelona en el Estadio Metropolitano a las 2:00 P.M.
- Liverpool vs PSG en Anfield a las 2:00 P.M.