Champions League: Lamine Yamal le deja un mensaje a Diego Simeone

Cuando habla Lamine Yamal , se le escucha. Porque el ‘10’ del Barça, pese a sus 18 años, ya es una voz autorizada dentro de la plantilla del primer equipo del FC Barcelona . Y el extremo cree en la remontada en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League : “Tenemos ganas de estar en semifinales y lo daremos todo. Tenemos que jugar como sabemos, con intensidad pero sin renunciar a nuestro juego”.

Para Lamine Yamal nada está decidido todavía: “Remontar no es ningún milagro. Empezamos 2-0 pero confío en mi equipo. Estamos seguros de que no está acabado y la remontada es muy posible”.

La petición de Lamine Yamal para Diego Simeone

Seguramente, una de las palabras más utilizadas por el ‘10’ azulgrana durante su comparecencia de prensa haya sido “ganas”. Porque no le faltan. “Tengo ganas de que llegue el partido, estoy muy motivado. Espero poder marcar las diferencias. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un 1 contra 1 contra algún jugador”, ha terminado ironizando, consciente de que la defensa colchonera siempre duplica y triplica las ayudas cuando el extremo culer tiene el balón en los pies.

Hablando de mensajes, Lamine Yamal también ha querido lanzar uno a toda la afición culer. “Correremos hasta el último minuto. Jugaremos, lucharemos y hasta el final”, ha repetido una y otra vez, dejando claro el compromiso de una plantilla fuertemente marcada por la presencia de jugadores de la cantera. “Todos somos de la casa, todos somos culers y lo daremos todo”, ha añadido.

FUENTE: FC BARCELONA