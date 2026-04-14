El invicto David Benavidez enfrentará un gran reto en su carrera, el próximo 2 de mayo en un nuevo ascenso de categoría en busca de dos títulos mundiales en el T-Mobile Arena, Las Vegas.

Benavidez (31-0, 25 KOs), de 29 años de edad enfrentará a un experimentado y talentoso atleta originario de Mazatlán, México que posee dos cinturones del peso crucero.

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¿Quién es Gilberto Ramírez, próximo rival de David Benavidez?

El rival para el 2 de mayo es el mexicano Gilberto "El Zurdo" Ramírez, un púgil que tiene 48 triunfos, 1 derrota (ante Dmitry Bivol) y 30 de las victorias por la vía rápida, el reinante unificado campeón del peso crucero.

Ramírez viene de derrotar en junio del 2025 al cubano residente en Miami Yuniel Dorticos, en velada en el Honda Center de la ciudad de Anaheim.

Un campeón sólido, acostumbrado a presionar y brindar espectáculo ofensivo en los cuadriláteros, ahora enfrentará a otro que siempre va a la "guerra", pero que tendrá que subir a las 200 libras, luego de su corta estancia en el peso semipesado (175 libras).

Con 1,89 m de estatura, el nacido en junio de 1991 defenderá sus cetros dorados de peso crucero AMB y OMB ante el ahora apodado "El Monstruo Mexicano".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierboxing/status/2043112248684802553&partner=&hide_thread=false .@ZurdoRamirez cemented his name in the history books as the first Mexican to win the super middleweight title with a dominant shutout over Arthur Abraham.#BenavidezZurdo

May 2

Live on PPV pic.twitter.com/7WQORsXJ4u — Premier Boxing Champions (@premierboxing) April 11, 2026

La velada Benavidez-Zurdo promocionada por Premier Boxing Champions la podrás sintonizar el próximo 2 de mayo a través de la señal de RPC.