Champions League: Alineación del FC Barcelona para duelo ante Atleti

El FC Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid en la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League desde el Estadio Metropolitano.

Con un resultado en contra de 2 goles, los culés salen con todo con su once liderados por el ataque de Lamine Yamal, Ferran, Fermín y Dani Olmo.

Alineación del FC Barcelona

Joan García, Jules Koundé, Gerard Martín, Eric García, Joao Cancelo, Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Los locales también presentaron su alineación en busca de ganar el boleto a las semifinales del mejor torneo de clubes de Europa.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mantiene este martes como portero titular a Juan Musso, con Jan Oblak ya disponible y de inicio en el banquillo, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano ante el Barcelona, en el que el equipo rojiblanco tiene una ventaja de dos goles.

El once, salvo la portería, es el que se preveía, con el citado Musso, como guardameta; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke Resurrección y Ademola Lookman, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Antoine Griezmann, en la delantera.

En el Atlético son baja José María Giménez, Pablo Barrios y David Hancko, por lesión, y Marc Pubill, por sanción.