MLB: José Caballero se vistió de héroe con los Yankees gracias a su poder y velocidad

José Caballero tuvo una noche destacada entre los panameños en las Grandes Ligas (MLB) este lunes 13 de abril luego de conectar su primer HR de la temporada, ser parte fundamental en la novena entrada con doble, base robada y anotar la carrera de la victoria de los Yankees.

"Chema" abrió la novena entrada con doble, se robó la tercera base y mientras bateaba Ryan McMahon aprovechó un lanzamiento descontrolado para anotar la carrera 11 de los del Bronx.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Panameños en la MLB

José Caballero

"Chema" se fue de 5-2 con un cuadrangular, dos anotadas, dos remolcadas en la victoria de los Yankees 11-10 ante los Angels.

Este año está bateando para .170 con 1 HR, 6 remolcadas, 6 bases robadas y .497 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue de 4-2 con una anotada, jugando en la receptoría y la primera base en la derrota de los Cubs de Chicago ante los Phillies de Philadelphia.

Este año batea para .280 con 1 HR, 4 impulsadas y .859 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito" entró de emergente para irse de 1-1 con una anotada en la victoria de Phillies 13-7 ante Cubs en el duelo de panameños.

Esta campaña está bateando para .231 con 2 producidas y .641 de OPS.

Iván Herrera

Actuando como designado, se fue de 5-1 en la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Guardianes de Cleveland por 9-3.

Hasta el momento batea para .193 con 6 remolcadas y .611 de OPS.