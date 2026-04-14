LPF: Partidos para la jornada 14 del Clausura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos para la J14 del Clausura 2026 de la LPF
Sábado 18 de abril
- Tauro FC vs Alianza FC en el COS Sports Plaza a las 4:00 P.M. por la señal de RPC
- CD Universitario vs Veraguas United en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M.
- Árabe Unido vs UMECIT en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 19 de abril
- Unión Coclé vs San Francisco FC en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
- Sporting San Miguelito vs Plaza Amador en el COS Sports Plaza a las 6:15 P.M.
Lunes 20 de abril
- CAI vs Herrera en el Estadio Agustín Muquita Sánchez a las 8:30 P.M.