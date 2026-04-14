LPF: Partidos para la jornada 14 del Clausura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

La jornada inicia este sábado entre Tauro FC vs Alianza FC, luego CD Universitario recibe al Veraguas United y el Árabe Unido choca ante UMECIT. Para la jornada dominical el Unión Coclé recibe al San Francisco FC y el Sporting SM ante Plaza Amador. Para el lunes Herrera FC visita al CAI.