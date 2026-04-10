Champions League Champions League -  10 de abril de 2026 - 17:27

Bayern Múnich vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir vuelta cuartos Champions League

El Real Madrid visita al Bayern Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Bayern Múnich vs Real Madrid: Fecha
Bayern Múnich vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir vuelta cuartos Champions LeagueFoto: Real Madrid

El conjunto del Real Madrid tendrá una complicada visita en Alemania para visitar al Bayern Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Los merengues llegan a este partido en un momento complicado de la temporada con tres partidos consecutivos sin ganar, tras empatar (1-1) el viernes 10 de abril frente al Girona, un resultado que los deja prácticamente sin opciones de luchar por LaLiga.

El club español cayó ante de los bávaros 2-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, donde Luis Díaz, Harry Kane y Kylian Mbappé anotaron los goles.

BAYERN MÚNICH VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR VUELTA DE CUARTOS CHAMPIONS LEAGUE

  • Fecha: Miércoles, 15 de abril de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Allianz Arena
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el Live Blog Posting en rpctv.com
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