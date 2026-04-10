Bayern Múnich vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir vuelta cuartos Champions League

El conjunto del Real Madrid tendrá una complicada visita en Alemania para visitar al Bayern Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.
El club español cayó ante de los bávaros 2-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, donde Luis Díaz, Harry Kane y Kylian Mbappé anotaron los goles.
BAYERN MÚNICH VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR VUELTA DE CUARTOS CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: Miércoles, 15 de abril de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Allianz Arena
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