Bayern Múnich vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir vuelta cuartos Champions League Foto: Real Madrid

El conjunto del Real Madrid tendrá una complicada visita en Alemania para visitar al Bayern Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Los merengues llegan a este partido en un momento complicado de la temporada con tres partidos consecutivos sin ganar, tras empatar (1-1) el viernes 10 de abril frente al Girona, un resultado que los deja prácticamente sin opciones de luchar por LaLiga.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse