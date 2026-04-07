Champions League: Bayern Múnich supera al Real Madrid un frenético partido de ida de 4tos de Final

El Real Madrid cayó como local en el Santiago Bernabéu por marcador de 1-2 ante el Bayern Múnich en duelo de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Un ida y vuelta frenético desde el inicio del partido, con Vini Jr con contras rápidas y por el otro lado con Michael Olise dejando en cada mano a mano a Álvaro Carreras.

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Las jugadas de peligro no tardaron para los bávaros, Konrad Laimer, Joshua Kimmich y Dayot Upamecano tuvieron oportunidades, pero con buenas reacciones de Lunin y la zona defensiva.

Los locales respondieron con el extremo brasileño Vini Jr, pero sin lograr definir tras las contras de los de Álvaro Arbeloa.

El cara a cara se torno de alto voltaje, con ataques constantes, hasta que sobre el minuto 41' Luis Díaz definió de manera sutil ante la salida de Lunin.

Segundo tiempo de goles en el Real Madrid vs Bayern Múnich

En el minuto 46' el atacante inglés Harry Kane apareció con una gran anotación de pierna derecha, con definición sutil a un lado del poste de Lunin.

A pesar de que ambos equipos continuaron atacando y teniendo oportunidades, la anotación no llegó hasta el 74' con la reacción "merengue" con Kylian Mbappé cerrando en el segundo palo el pase de Alexander-Arnold.

Los "merengues" se fueron al ataque con todo en la recta final del partido, pero no pudieron igualar las acciones.