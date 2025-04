Carlo Ancelotti: "Si mi contrato se acaba o no, a mí me da exactamente igual"

"Puede pasar que el club decida cambiar, puede ser este año, o el próximo cuando se me acabe el contrato. No hay problema. El día que termine aquí sólo podré agradecer a este club. Puede ser mañana, en diez días, un mes o un año, pero lo único que haré será darle las gracias a este club. Si mi contrato se acaba o no, a mí me da exactamente igual", aseguró Ancelotti en rueda de prensa.