21 de octubre de 2025

Champions League: Arsenal aplastó al Atlético con doblete de Viktor Gyokeres

El Arsenal demostró su poder ofensivo en el segundo tiempo ante el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League.

Foto: Arsenal

El Arsenal goleó este martes 4-0 al Atlético de Madrid en Londres, en la 3ª jornada de la fase de grupo único de Champions League, resultado que mantiene a los ingleses en las primeras posiciones con pleno de victorias.

Los goles de los brasileños Gabriel (57') y Gabriel Martinelli (64') y el doblete del sueco Viktor Gyokeres (67', 70') alargaron la impresionante racha del Arsenal, líder de la Premier League y que todavía no ha concedido ningún gol en la competición continental.

Líderes invictos en la Champions League

Con nueve puntos, el Arsenal ocupa provisionalmente la 3ª posición, empatado con PSG (1º) e Inter (2º), y se afianza en el Top 8 que garantiza acceso directo a octavos de final.

Por su parte el Atlético de Madrid, que ya perdió en su previa visita a Inglaterra ante el Liverpool el pasado mes de septiembre (3-2), solo suma tres puntos y ocupa la 16ª posición, entre los equipos que tienen que disputar el repechaje de acceso a octavos.

FUENTE: AFP

