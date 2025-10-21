Champions League: Arsenal aplastó al Atlético con doblete de Viktor Gyokeres

El Arsenal goleó este martes 4-0 al Atlético de Madrid en Londres, en la 3ª jornada de la fase de grupo único de Champions League, resultado que mantiene a los ingleses en las primeras posiciones con pleno de victorias.
Líderes invictos en la Champions League
Con nueve puntos, el Arsenal ocupa provisionalmente la 3ª posición, empatado con PSG (1º) e Inter (2º), y se afianza en el Top 8 que garantiza acceso directo a octavos de final.
Por su parte el Atlético de Madrid, que ya perdió en su previa visita a Inglaterra ante el Liverpool el pasado mes de septiembre (3-2), solo suma tres puntos y ocupa la 16ª posición, entre los equipos que tienen que disputar el repechaje de acceso a octavos.
FUENTE: AFP