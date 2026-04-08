Champions League: Atlético de Madrid saca ventaja ante el Barca en los cuartos de final

El delantero argentino Julián Álvarez y el noruego Alexander Sørloth anotaron los goles de la victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante el FC Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

La anotación de Álvarez llegó al 45' con una verdadera obra de arte de tiro libre, que dejó sin opciones al guardameta Joan García luego de una falta de Pau Cubarsí que terminó en expulsión del defensor en el cierre del primer tiempo (44)'.

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Los Colchoneros se desquitaron tras caer el pasado sábado 2-1 en un encuentro de LaLiga de España.

La anotación que sentenció la victoria - Champions League

Sorloth firmó el 2-0 al 70' con un remate de pierna izquierda, tras recibir un centro preciso de Matteo Ruggeri que silenció el Spotify Camp Nou.

La vuelta entre ambos clubes se jugará el próximo martes 14 de abril a las 2:00 p.m. en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.