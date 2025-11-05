¡PARA LA HISTORIA! Selección de Béisbol de Panamá enfrentará al más ganador de la MLB

La selección de Béisbol de Panamá se enfrentará a los Yankees de Nueva York el 3 de marzo de 2026 y el día 4 del mismo mes chocará ante los Tigres de Detroit, para buscar la mejor preparación y llegar con buen ritmo de juego al Clásico Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GaryHPhillips/status/1986135942395310460&partner=&hide_thread=false The #Yankees' spring training schedule is out. Full schedule below, plus a few takeaways:



1st ST game is Feb 20 @ BAL



First ST game @ GMS is Feb 21 vs. DET



NY will play a WBC exhibition game against Team Panama @ GMS on March 3



NY will play 2 ST games in Arizona… pic.twitter.com/0G5R69d1sJ — Gary Phillips (@GaryHPhillips) November 5, 2025 Los dirigidos por el timonel José Mayorga se encuentran ubicados en el grupo A del Clásico, junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia. Este grupo jugará en San Juan, Puerto Rico y los nuestros debutarán el 6 de marzo ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.

