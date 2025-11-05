¡PARA LA HISTORIA! Selección de Béisbol de Panamá enfrentará al más ganador de la MLB

La selección de Béisbol de Panamá se enfrentará a los Yankees de Nueva York el 3 de marzo de 2026 y el día 4 del mismo mes chocará ante los Tigres de Detroit, para buscar la mejor preparación y llegar con buen ritmo de juego al Clásico Mundial 2026.
Estos partidos entre selecciones nacionales y franquicias de la MLB se darán en los meses que se pone en marcha el Spring Training en los Estados Unidos.
Cuerpo técnico de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Julio Mosquera (Coach de la banca)
- Carlos Lee (Coach de bateo)
- Einar Díaz (coach)
- Bruce Chen (Coach de bullpen)
- Lino Díaz (Coach de tercera base)
- Raúl Domínguez (Coach de primera base)
- Luis Caballero (Quality Control)
- Carlos Ruiz (Asesor)
- Carlos Levy, Cirilo Cumberbatch y Rogelio Castillo (Scouting, Analítica y logística)