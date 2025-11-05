CLÁSICO MUNDIAL Béisbol -  5 de noviembre de 2025 - 15:15

¡PARA LA HISTORIA! Selección de Béisbol de Panamá enfrentará al más ganador de la MLB

La selección de Béisbol de Panamá tendrá partidos de nivel como preparación para el Clásico Mundial 2026.

La selección de Béisbol de Panamá se enfrentará a los Yankees de Nueva York el 3 de marzo de 2026 y el día 4 del mismo mes chocará ante los Tigres de Detroit, para buscar la mejor preparación y llegar con buen ritmo de juego al Clásico Mundial 2026.

Los dirigidos por el timonel José Mayorga se encuentran ubicados en el grupo A del Clásico, junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia. Este grupo jugará en San Juan, Puerto Rico y los nuestros debutarán el 6 de marzo ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.

Estos partidos entre selecciones nacionales y franquicias de la MLB se darán en los meses que se pone en marcha el Spring Training en los Estados Unidos.

Cuerpo técnico de Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • Julio Mosquera (Coach de la banca)
  • Carlos Lee (Coach de bateo)
  • Einar Díaz (coach)
  • Bruce Chen (Coach de bullpen)
  • Lino Díaz (Coach de tercera base)
  • Raúl Domínguez (Coach de primera base)
  • Luis Caballero (Quality Control)
  • Carlos Ruiz (Asesor)
  • Carlos Levy, Cirilo Cumberbatch y Rogelio Castillo (Scouting, Analítica y logística)
