Champions League: Inter y Manchester City sumaron de tres en la jornada 4

Erling Haaland volvió a acudir este miércoles a su cita con el gol en la Champions League , en su reencuentro contra el Borussia Dortmund para sumar su gol número 27 de la temporada entre club y selección y conseguir una holgada victoria del Manchester City por 4-1 gracias al doblete de Phil Foden y al tanto de Rayan Cherki.

Los de Guardiola, que este domingo reciben la visita del Liverpool, tuvieron que afrontar el duelo con la baja de última hora de Rodrigo Hernández, que sufrió unas molestias físicas que le impidieron sentarse en el banquillo.

Con esta victoria, el City se colocan cuatros con 10 puntos de 12 posibles antes de recibir el domingo al Liverpool, mientras que los alemanes se quedan con siete unidades.

El Inter de Milán sufrió en la Champions League

El Inter de Milán esquivó este miércoles la catástrofe ante el debutante Kairat Almaty (2-1) gracias a los tantos del argentino Lautaro Martínez y del brasileño Carlos Augusto, este último decisivo para evitar el primer tropiezo interista en Liga de Campeones.

Los novatos de la 'Champions' rozaron la campanada en San Siro. Con merecimiento, además. Porque fueron capaces de minimizar a uno de los candidatos, fueron capaces de crecer desde la inferioridad total y fueron capaces de competir de tú a tú en una plaza tan mítica como la milanesa.

No es nada fácil hacer lo que hizo el Kairat. Por un momento, su rebeldía puso contra las cuerdas a un equipo que ha sido finalista dos veces en los últimos tres años, el mismo que mantiene el pleno en la presente edición y que no había encajado gol. Hasta que el israelí Ofri Arad quebró la muralla 'nerazzurra'.

El Inter solventó la papeleta. Lautaro y Carlos Augusto opacaron el gran partido del Kairat. Pleno de victorias para los 'nerazzurri'. Aunque terminaron el duelo con el primer gol encajado. Los octavos de final, más cerca. El Kairat, con un solo punto, se mantiene fuera de los puestos de 'play-off'. Pero con una actuación para el recuerdo en San Siro.

FUENTE: EFE