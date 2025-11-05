¡Polémica! El Marsella con Michael Amir Murillo cayó ante el Atalanta en la Champions League

Lazar Samardzic, con un zapatazo espectacular en el minuto 89, dio la victoria al Atalanta en el Vélodrome, donde el Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo jugando todo el partido, perdió 0-1 y resistió casi hasta el final cuando el árbitro José María Sánchez Martínez no señaló una posible mano de Ederson en la jugada previa al tanto del conjunto italiano en la cuarta fecha de la Champions League .

El Atalanta sumó tres puntos importantes con los que tomó impulso en la clasificación y dejó muy tocado al Marsella. Fue más efectivo en un partido equilibrado pero con ocasiones más claras para los hombres de Ivan Juric, que incluso en el tanto de Samardzic vivieron en la incertidumbre por una posible ilegalidad de Ederson que pudo ser penalti para el cuadro francés segundos antes del tanto del serbio.

La balanza se decantó del lado italiano en medio de un guión lleno de urgencias para ambos equipos: con una sola victoria en las tres primeras jornadas, necesitaban agarrar los tres puntos si no querían meterse en un lío en el tramo final de la Fase de Liga. No había mucho más tiempo para enmendar errores y tanto los hombres de Roberto De Zerbi como los de Juric se jugaban mucho a lo largo de 90 minutos.

Especialmente complicado lo tenía De Zerbi, que tenía una larga lista de bajas para abordar el choque con nombres importantes como Balerdi, Emerson, Gouiri, Kondogbia, Medina, Nadir, Weah o Traoré. Por lo menos tenía frescos a Paixao y a Greenwood, que en la pasada jornada de la Ligue 1 descansaron en el banquillo.

Al Marsella le costó arrancar ante la gran puesta en escena del Atalanta, que firmó un cuarto de hora con un dominio incontestable. Acaparó la posesión, no dejó sacar la pelota jugada en ningún momento al cuadro francés y dispuso de la mejor ocasión de todo el primer acto.

Un certero pase de Lookman dejó a Krstovic solo ante Rulli, que derribó al atacante montenegrino dentro del área. El portero argentino no protestó, no hizo ningún gesto de contrariedad y se concentró en el lanzamiento de Charles De Ketelaere. Se estiró hacia su palo izquierdo, acertó la intención del belga y evitó el 0-1.

Su intervención reactivó al Marsella. Se quitó toda la presión de encima y poco a poco los datos de la contienda se igualaron. De hecho, la posesión, al final de los 45 minutos, fue la misma para ambos: 50 por ciento.

En su proceso de recuperación, aunque Greenwood, su principal arma no andaba fino, pudo contestar al penalti que falló De Ketelaere por medio de un remate desde dentro del área de Aubameyang que salvó Carnesecchi. El portero del Atalanta reaccionó a un disparo que rebotó en un pie de Kossounou y desbarató la ocasión más clara del Marsella en el acto inicial.

El Atalanta aún tuvo tiempo para adelantarse en el marcador antes del descanso. De nuevo fue protagonista Krstovic con una llegada desde atrás que falló incomprensiblemente. Con todo a favor para marcar, mandó la pelota por encima de la portería para dar por concluida una primera parte entretenida e igualada.

La polémica en la Champions League

Samardzic marcó el tanto de la victoria con un golpeo espectacular. Sin embargo, en la jugada anterior Ederson tocó la pelota con la mano dentro del área del Atalanta. Era gol para el conjunto italiano o penalti para el francés

Finalmente, Sánchez Martínez señaló el centro del campo tras consultar con el VAR, que esta vez no desniveló la balanza en contra del Atalanta. Al final, el tanto de Samardzic, que pudo contra Rulli y el sistema de videoarbitraje, alivió a su equipo y dejó tocado al Marsella, que con cuatro puntos de doce posibles tendrá que pelear duro para alcanzar la siguiente fase.

