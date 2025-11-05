¡SORPRESA! El Brujas rescató un punto ante el FC Barcelona en la Champions League

El FC Barcelona igualó 3-3 ante el Club Brujas en la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Los belgas pegaron primero en el Estadio Jan Breydel, con la anotación de Nicolò Tresoldi al minuto 6' después de un gran desmarque de Carlos Forbs en la jugada previa.

El conjunto catalán reaccionó rápidamente al 8' por medio de Ferran Torres, quien anotó de pierna derecha tras recibir una asistencia precisa de Fermín López, pero el onceno local volvió a tomar ventaja en una contra letal que terminó en gol de Carlos Forbs al 17'.

Un Club Brujas rápido en la contra

En el segundo tiempo, Lamine Yamal con una gran jugada individual igualó las acciones al 61', sin embargo Carlos Forbs aprovechó otra contra para anotar el 3-2 al 63'.

Lamine siguió insistiendo y cuando trató de colocar un centro para Lewandowski, Christos Tzolis anotó en propia puerta el 3-3 definitivo al 77'.

Este empate deja el Barca en la undécima posición con 7 puntos.

Próximo duelo del FC Barcelona

El Barca ahora se enfocará en el duelo liguero del domingo 9 de noviembre ante el Celta de Vigo, en el Estadio Abanca Balaídos (3:00 pm).