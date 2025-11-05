Kylian Mbappé y el PSG fueron citados al tribunal laboral el 17 de noviembre

Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain (PSG), su antiguo club, han sido citados ante un tribunal laboral en París el próximo 17 de noviembre en el marco de las disputas legales que mantienen ambas partes por reclamos salariales.

La audiencia ha sido fijada para las 13 horas (12 GMT) y versará sobre la recalificación del antiguo contrato de trabajo de la estrella francesa de temporal a indefinido, según indicaron fuentes judiciales citadas por la agencia AFP.

Kylian Mbappé y el PSG en otra batalla

Consultado por EFE, el PSG no confirmó por el momento la citación.

Mbappé mantiene la reclamación legal por la que intentar recuperar 55 millones de euros que, según él, el PSG le debe por impagos de salarios y de algunas primas durante los últimos meses de su estancia en el club parisino.

En julio pasado, el jugador retiró otra demanda judicial contra el que fue su equipo durante siete temporadas (2017-2024) por acoso e intento de extorsión para que firmara una prolongación de su contrato, algo que el delantero rechazó en su momento para fichar por el Real Madrid.

FUENTE: EFE