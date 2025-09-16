EN VIVO

CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

Champions League - 

Repasa en vivo la tabla de goleadores de la UEFA Champions League 2025 / 2026, que inicia con su fase de liga.

Repasa en vivo la tabla de goleadores de la UEFA Champions League 2025 / 2026, que inicia con su fase de liga.

Tabla de goleadores de la Champions League

Live Blog Post

Goleadores

  • Kylian Mbappé (Real Madrid) - 2
  • Dusan Vlahovic (Juventus) - 2
  • Promise David (Union SG) - 1
  • Anouar Ait El Hadj (Union SG) - 1
  • Kevin Mac Allister (Union SG) - 1
  • Ruben van Bommel (PSV) - 1
  • Gabriel Martinelli (Arsenal) - 1
  • Leandro Trossard (Arsenal) - 1
  • Enzo Barrenechea (Benfica) - 1
  • Vangelis Pavlidis (Benfica) - 1
  • Timothy Weah (Olympique Marsella) - 1
  • Leandro Andrade (Qarabag) - 1
  • Camilo Durán (Qarabag) - 1
  • Oleksiy Kashchuk (Qarabag) - 1
  • Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) - 1
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund) - 1
  • Yan Couto (Borussia Dortmund) - 1
  • Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) - 1
  • Kenan Yildiz (Juventus) - 1
  • Lloyd Kelly (Juventus) - 1

Autogoles

Luiz Júnior (Villarreal) - 1

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Real Madrid remonta al Marsella con doblete de Mbappé

Michael Amir Murillo se convierte en el segundo panameño en disputar la Champions League

Champions League: Arsenal superó al Athletic en San Mamés

Recomendadas

Últimas noticias