Fede Valverde se realizará pruebas médicas con el Real Madrid

El uruguayo Fede Valverde , que acabó el partido del Real Madrid en Anfield ante el Liverpool con problemas musculares, guarda reposo en su domicilio este miércoles y será sometido el jueves a pruebas médicas que determinarán si sufre lesión.

Fede Valverde fue sustituido en los últimos compases del partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones y a la conclusión reconoció que sintió una molestia que le incomodó durante la segunda parte.

"No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Ahora veremos", reconoció.

Los médicos del Real Madrid han optado por mantener al jugador en reposo y esperar más de 24 horas para ver con claridad en una resonancia magnética si Valverde sufre una lesión en un abductor o todo queda en un susto.

Fede Valverde se hará pruebas médicas

Se sabrá el jueves, tras las pruebas médicas que, según apuntaron a EFE fuentes del club, se realizarán a primera hora de la mañana, antes de que el equipo de Xabi Alonso regrese a los entrenamientos para comenzar a preparar la visita liguera al Rayo Vallecano del domingo.

El técnico del equipo blanco estaba apostando por Fede Valverde como lateral derecho, ante la baja de Dani Carvajal en los dos próximos meses, y la recuperación de una lesión muscular de Trent Alexander-Arnold.

El inglés sería el jugador elegido para ocupar en Vallecas la plaza que dejaría Fede en caso de lesión tras reaparecer en Anfield.

Trent no jugaba desde que cayó lesionado el 19 de septiembre, en los primeros minutos del primer partido en la Liga de Campeones del Real Madrid esta temporada, ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Deja atrás una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda