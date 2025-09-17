Champions League: Bayern Múnich superó al Chelsea en el Allianz Arena

El conjunto del Bayern Múnich sacó tres valiosos puntos en el Allianz Arena, tras superar 3-1 al Chelsea en la primera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League .

Los alemanes se adelantaron al minuto 20' con un gol en contra del defensor Trevoh Chaloba. El delantero inglés Harry Kane aumentó la ventaja al 27' desde el punto penal, pero los "Azules" reaccionaron con el descuento en los pies de Cole Palmer al 29'.

Para los segundos 45' minutos, los "Bávaros" siguieron atacando y encontraron el tercer tanto en Kane, quien firmó un doblete en un inicio de temporada soñado.

Los dirigidos por Vincent Kompany marchan con paso perfecto en la campaña, sumando tres victorias en la Bundesliga y ahora la primera en la Liga de Campeones.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich en la Champions League?

El Bayern Múnich volverá a jugar el próximo martes 30 de septiembre (2:00 pm) ante el Pafos FC de Chipre en el Alphamega Stadium.