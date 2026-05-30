MLB: Justin Lawrence fue designado para asignación por los Piratas

Los Piratas de Pittsburgh de la MLB designaron para asignación al relevista panameño Justin Lawrence , luego de no mostrar el nivel que esperaba la organización en la temporada 2026.

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Después de tener un 2025 destacado con récord de 1-0 en 17 juegos, 17.2 episodios lanzados, efectividad de 0.51, 9 imparables permitidos, 1 carrera, 8 bases por bolas y 23 ponches, la campaña 2026 no fue la mejor, teniendo marca de 0-2 en 22.0 capítulos, 5.32 de efectividad, 22 imparables, 20 carreras (13 limpias), 12 pasaportes y 25 ponches.

El anuncio de los Piratas de la MLB

"Hemos finalizado la asignación de rehabilitación de RHP Jared Jones y lo hemos reintegrado desde la lista de lesionados de 60 días", destacaron.

"Justin Lawrence ha sido designado para asignación para hacer espacio para Jones en la plantilla activa y de 40 hombres", añadieron.