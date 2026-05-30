MLB MLB -  30 de mayo de 2026 - 10:24

MLB: Justin Lawrence fue designado para asignación por los Piratas

Los Piratas de Pittsburgh de la MLB designaron para asignación al relevista panameño Justin Lawrence.

MLB: Justin Lawrence fue designado para asignación por los Piratas

MLB: Justin Lawrence fue designado para asignación por los Piratas

FOTO: Albert Cesare/The Enquirer / USA TO

Los Piratas de Pittsburgh de la MLB designaron para asignación al relevista panameño Justin Lawrence, luego de no mostrar el nivel que esperaba la organización en la temporada 2026.

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Después de tener un 2025 destacado con récord de 1-0 en 17 juegos, 17.2 episodios lanzados, efectividad de 0.51, 9 imparables permitidos, 1 carrera, 8 bases por bolas y 23 ponches, la campaña 2026 no fue la mejor, teniendo marca de 0-2 en 22.0 capítulos, 5.32 de efectividad, 22 imparables, 20 carreras (13 limpias), 12 pasaportes y 25 ponches.

El anuncio de los Piratas de la MLB

"Hemos finalizado la asignación de rehabilitación de RHP Jared Jones y lo hemos reintegrado desde la lista de lesionados de 60 días", destacaron.

"Justin Lawrence ha sido designado para asignación para hacer espacio para Jones en la plantilla activa y de 40 hombres", añadieron.

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