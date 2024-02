Champions League: Brahim Díaz, el MVP que brilló ante el Leipzig

Declaraciones de Brahim Díaz - Champions League

"Estoy muy contento por poder ayudar al equipo, seguimos demostrando que somos un gran equipo. Tuvimos oportunidades, ellos también, ha sido un partido bonito. No nos ha beneficiado ese ida y vuelta en momentos porque es verdad que pudimos dominar un poco más, pero hemos hecho un gran partido. (el gol) Soy intuitivo. He visto a Vini que se la quería dar pero al final he tirado. Ha sido un gol bonito".

El español de 24 años tuvo que ser sustituido al 84' por una aparente lesión y Lucas Vázquez entró en su lugar.