Celebridades que felicitaron a Harry Kane por el Balón de Oro

La conquista del Balón de Oro 2026 por parte de Harry Kane generó una ola de felicitaciones en redes sociales. El delantero del Bayern Múnich recibió mensajes de figuras del deporte, antiguos compañeros y organizaciones que reconocieron su trayectoria y su temporada.

Príncipe Guillermo : el heredero al trono británico felicitó al capitán de Inglaterra: "Enormes felicitaciones a Harry Kane por ganar el Balón de Oro. Qué logro fantástico y tan merecido. Un capitán brillante, un jugador extraordinario y alguien que ha regalado a los aficionados del fútbol de todo el mundo tantos momentos inolvidables"

David Beckham: el exfutbolista inglés celebró el reconocimiento de su compatriota con un mensaje dedicado al capitán de los Three Lions. Beckham resaltó su humildad y se sumó a las felicitaciones por una noche especial para el fútbol inglés.

Lewis Hamilton: el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 también reaccionó al triunfo. Su mensaje fue breve y directo: "¡Bien merecido!", una felicitación que llevó el reconocimiento más allá del fútbol.

Thomas Müller: el excompañero de Kane en el Bayern Múnich utilizó su característico sentido del humor para felicitarlo. "Te has ganado este premio porque eres sencillamente brillante", escribió, antes de bromear sobre volver a encontrarse en el campo de golf.

Heung-min Son: el antiguo compañero de Kane en el Tottenham Hotspur también celebró el galardón. El surcoreano expresó que su amigo merecía el reconocimiento y le envió sus felicitaciones.

Luis Díaz: el colombiano, actual compañero de Kane en el Bayern Múnich, se sumó a los mensajes con una felicitación breve: "Enhorabuena, Harry. Totalmente merecido".

Las instituciones deportivas también reaccionaron

La Premier League publicó un video que recordó las actuaciones de Kane durante su etapa en Inglaterra, especialmente sus goles con el Tottenham. La competición destacó así el legado que dejó el delantero antes de marcharse a Alemania.

Por su parte, la selección de Inglaterra celebró el logro de su capitán, mientras que la Major League Soccer (MLS) también se sumó a las reacciones en redes sociales.

Las felicitaciones reflejaron la repercusión internacional del premio, que convirtió a Kane en el primer futbolista inglés en ganar el Balón de Oro masculino desde Michael Owen, en 2001.