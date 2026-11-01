Lask Linz vs Slovan Bratislava: Fecha, hora y dónde ver duelo de panameños en Champions League FOTO: IA

La UEFA Champions League tendrá un atractivo especial para Panamá con el enfrentamiento entre el LASK Linz de Austria y el Slovan Bratislava de Eslovaquia, un compromiso que contará con la presencia de tres futbolistas panameños: César Blackman, Cristian Martínez por el Bratislava y Andrés Andrade por el Lask.

El encuentro pondrá frente a frente a los legionarios panameños que militan en ambos clubes, convirtiéndose en una oportunidad para que el talento canalero tenga protagonismo en el fútbol europeo.

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