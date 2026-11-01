Lask Linz vs Slovan Bratislava: Fecha, hora y dónde ver duelo de panameños en Champions League

La UEFA Champions League tendrá un atractivo especial para Panamá con el enfrentamiento entre el LASK Linz de Austria y el Slovan Bratislava de Eslovaquia, un compromiso que contará con la presencia de tres futbolistas panameños: César Blackman, Cristian Martínez por el Bratislava y Andrés Andrade por el Lask.
El Lask suma tres puntos y el Slovan no tiene unidades de cara al choque correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga del máximo torneo de clubes de Europa. Además, se disputará en una fecha especial para Panamá, cuando se conmemora el Día de la Separación de Panamá de Colombia.
LASK LINZ VS SLOVAN BRATISLAVA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: Martes, 3 de noviembre de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Raiffeisen Arena
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