Manuel Neuer y Michael Olise en la convocatoria del Bayern Múnich pero con dudas

El portero Manuel Neuer y el extremo Michael Olise, jugadores del Bayern Munich, están dentro de la convocatoria del conjunto alemán para la visita al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, pendientes de su evolución para comprobar su disponibilidad para el partido, según explicó Max Eberl, director deportivo del club.
Manuel Neuer y Michael Olise son dudas
También figura en la lista Manuel Neuer, ya prácticamente recuperado de una lesión que lo ha apartado de los últimos cuatro encuentros.
"Ha estado fuera durante bastante tiempo, ha entrenado, así que ya veremos", señaló Eberl, antes del traslado a Madrid de la expedición, en la que son baja Jamal Musiala, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismail Saibari.
La convocatoria está compuesta por 19 jugadores: los porteros Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich; los defensas Dayot Upamecano, Kim Min Jae, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Nathaniel Brown, Alphonso Davies, Konrad Laimer, Josip Stanisic y Sacha Boey; los centrocampistas Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof y Lennart Karl; los extremos Michael Olise y Tim Binder; y el delantero Harry Kane.