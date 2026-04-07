UCL Champions League -  7 de abril de 2026 - 08:04

Champions League: Fede Valverde regresa a la convocatoria del Real Madrid

Repasa la convocatoria del Real Madrid para cuartos de final de ida de Champions League con el regreso de Fede Valverde.

Champions League: Fede Valverde regresa a la convocatoria del Real Madrid

Champions League: Fede Valverde regresa a la convocatoria del Real Madrid

El uruguayo Fede Valverde, ausente el sábado en el partido liguero ante el Mallorca, y Dani Ceballos, que no juega desde el partido ante Osasuna de febrero, son las dos principales novedades en la lista de convocados de Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, para el partido del Real Madrid ante el Bayern Múnich de este martes, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Valverde, uno de los futbolistas más en forma del equipo madridista, se perdió por sanción la derrota en Son Moix y vuelve para este trascendental compromiso ante el campeón alemán, en tanto que Ceballos ha estado de baja desde que jugó los últimos minutos en el partido ante Osasuna en El Sadar, en el que fue protagonista negativo al perder el balón que acabó en el gol de Raúl García de Haro que dio la victoria al cuadro navarro.

Según el parte médico emitido en su día, Ceballos sufrió una “lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha” y ahora, recuperado, vuelve a la citación de Arbeloa, de la que se 'caen' los canteranos Manuel Ángel Morán, titular en Palma, y César Palacios.

Siguen de baja el meta belga Thibaut Courtois y el lateral zurdo francés Ferland Mendy y el delantero brasileño Rodrygo Goes, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Convocatoria del Real Madrid para Champions League

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rudiger y Huijsen.

Medios: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

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