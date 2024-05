Champions League: Joselu, un héroe inesperado para el Real Madrid

Joselu como reemplazo de Karim Benzema

Autor de 9 tantos en LaLiga, Joselu llegó cedido del Espanyol luego de la salida del francés a la liga saudí donde llegó para un papel secundario.

Reacciones del goleador

"Al final siempre sueñas con estar en el momento. El primer gol es de estar listo, estar en la jugada. Mis sueños no son tan bonitos como lo de hoy. En el segundo pensaba que no me lo anulara, que íbamos a defender con todo. Es un sueño, hemos acabado viendo otro Bernabéu esta temporada. El míster nos lo dijo antes del partido, que estos partidos se ganan con el corazón".