Champions League: Jugadores apercibidos en el Real Madrid

Sin Kylian Mbappé, baja por un esguince de rodilla, el referente ofensivo del Real Madrid, el brasileño Vinícius Junior, deberá jugar la ida de los octavos de final de la Champions League con el cuidado de no recibir una tarjeta que le impediría estar el próximo martes en la vuelta ante el Manchester City en el Etihad Stadium.

Junto a Vinícius están en riesgo de ser sancionados si reciben una cartulina este martes Dean Huijsen y el francés Aurélien Tchouaméni. También están apercibidos tres jugadores que serán baja en el encuentro como Álvaro Carreras, Jude Bellingham y Rodrygo, que ya no volverá a jugar este curso la Liga de Campeones por una grave lesión de rodilla.

Vinícius recibió una cartulina amarilla en la cuarta jornada de la fase de liga de la 'Champions League', en Anfield ante el Liverpool a los 23 minutos de la primera derrota madridista en el torneo. Y la segunda en el partido de ida de la ronda de acceso a octavos de final, en la celebración del tanto que dio el triunfo al Real Madrid en Da Luz ante el Benfica.

Tras realizar un baile junto al banderín de córner, fue amonestado por extender la celebración mostrando su número y nombre de la parte posterior de su camiseta a la grada, un gesto que provocó una reacción de los rivales y un desencuentro con el argentino Gianluca Prestianni, que provocó que el encuentro se detuviese por activarse el protocolo anti racismo.

Apercibidos en el Manchester City

Según el listado de jugadores apercibidos publicada por UEFA, el Manchester City de Pep Guardiola jugará en el Santiago Bernabéu con dos jugadores con riesgo de sanción si son amonestados, el brasileño Savinho y el inglés Nico O'Reilly.