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Champions League: Los octavos de final nos regalaron muchos goles en la vuelta

Champions League: Los octavos de final nos regalaron muchos goles en la vuelta
Champions League: Los octavos de final nos regalaron muchos goles en la vueltaFoto: Liga de Campeones
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Así se vivieron los tres partidos que faltaban en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Se decidieron todos los clasificados a los cuartos de final de la Champions League 2025-2026, tras completarse los 3 partidos que faltaban de los octavos.

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TERMINAN LOS PARTIDOS

  • Tottenham 3-2 Atlético de Madrid (global 5-7)
  • Liverpool 4-0 Galatasaray (global 4-1)
  • Bayern Múnich 4-1 Atalanta (global 10-2)

Atlético, Liverpool y Bayern Múnich avanzaron a los cuartos de final.

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91' GOL DEL TOTTENHAM

Toman ventaja sobre el Atlético de Madrid (3-2) con gol de Xavi Simons.

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86' EL DESCUENTO VS BAYERN

Lazar Samardzic pone el primero del Atalanta de cabeza.

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76' IGUALAN LAS ACCIONES

El Atlético de Madrid empató 2-2 con el Tottenham gracias al gol de Dávid Hancko

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71' NO LE BAJAN

Luis Díaz anotó el 4-0 del Bayern Múnich vs Atalanta (global 10-1).

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62' GOLAZOOOOOO DEL LIVERPOOL

Mohamed Salah anota el 4-0 (global 4-1).

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57' DE ESCÁNDALO

Harry Kane y Lennart Karl ponen el partido 3-0 en la vuelta (9-1) vs el Atalanta.

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54' GOLEADA DEL LIVERPOOL

Ryan Gravenberch firma el 4-0 (global 4-1).

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52' EL 2-0 DEL LIVERPOOL

Hugo Ekitike aumenta la ventaja del conjunto inglés.

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53' TOMAN VENTAJA

Xavi Simons define el 2-1 del Tottenham.

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48' GOLAZO

Remate al ángulo de Julián Álvarez para el 1-1.

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MEDIO TIEMPO

  • Tottenham 1-0 Atlético de Madrid (3-5)
  • Liverpool 1-0 Galatasaray (1-1)
  • Bayern Múnich 1-0 Atalanta (7-1)

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45' LO FALLÓ

Mohamed Salah no pudo concretar su penal.

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31' GOL DEL TOTTENHAM

Randal Kolo Muani adelanta al club inglés ante el Atlético de Madrid.

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25' GOL DEL LIVERPOOL

Dominik Szoboszlai marca el primero sobre el Galatasaray.

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26' GOL DEL BAYERN MÚNICH

Harry Kane anota el 1-0 sobre el Atalanta desde el punto penal.

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25' FALLÓ EL PENALTI

Marco Sportiello le atajó el penal a Harry Kane, pero se adelantó y lo cobró de nuevo.

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INICIAN LOS PARTIDOS

  • Tottenham vs Atlético de Madrid
  • Liverpool vs Galatasaray
  • Bayern Múnich vs Atalanta
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XI DEL BAYERN MÚNICH VS ATALANTA

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XI DEL LIVERPOOL VS GALATASARAY

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XI DEL TOTTENHAM VS ATLÉTICO DE MADRID

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PARTIDOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

  • Tottenham vs Atlético de Madrid
  • Liverpool vs Galatasaray
  • Bayern Múnich vs Atalanta

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