Champions League: Los octavos de final nos regalaron muchos goles en la vuelta

TERMINAN LOS PARTIDOS
- Tottenham 3-2 Atlético de Madrid (global 5-7)
- Liverpool 4-0 Galatasaray (global 4-1)
- Bayern Múnich 4-1 Atalanta (global 10-2)
Atlético, Liverpool y Bayern Múnich avanzaron a los cuartos de final.
Champions League
Así se vivieron los tres partidos que faltaban en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.
Se decidieron todos los clasificados a los cuartos de final de la Champions League 2025-2026, tras completarse los 3 partidos que faltaban de los octavos.