CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  21 de mayo de 2026 - 11:12

PSG vs Arsenal: Fecha, hora y dónde seguir final de la Champions League

Los oncenos del PSG y Arsenal se verán las caras en la gran final de la UEFA Champions League 2025-2026.

PSG vs Arsenal: Fecha

PSG vs Arsenal: Fecha, hora y dónde seguir final de la Champions League

FOTO: UEFA

Solo quedan dos equipos en liza en la UEFA Champions League 2025-2026, y el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal se dirigen ahora al Puskás Aréna de Budapest para disputar la final de la máxima competición de fútbol de clubes de Europa.

El Arsenal sigue invicto en la competición esta temporada, con once victorias y tres empates en 14 partidos. Dieciséis antiguos ganadores de la Copa de Europa han completado una temporada entera sin conocer la derrota.

Los 'gunners', subcampeones en 2006, aspiran a convertirse en el 25º club en levantar el trofeo. El Paris, actual campeón, aspira a convertirse en el segundo club de la era de la Champions League en revalidar el título, tras el Real Madrid, que ganó tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.

Los parisinos dejaron en las semifinales al Bayern Múnich por un global de 6-5, mientras que el Arsenal eliminó al Atlético de Madrid por un global de 2-1.

PSG VS ARSENAL: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

  • Fecha: Sábado, 30 de mayo de 2026
  • Hora: 11:00 a.m.
  • Lugar: Puskás Aréna
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deporte y rpctv.com con el Live Blog Posting

FUENTE: UEFA

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