Solo quedan dos equipos en liza en la UEFA Champions League 2025-2026, y el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal se dirigen ahora al Puskás Aréna de Budapest para disputar la final de la máxima competición de fútbol de clubes de Europa.
Los 'gunners', subcampeones en 2006, aspiran a convertirse en el 25º club en levantar el trofeo. El Paris, actual campeón, aspira a convertirse en el segundo club de la era de la Champions League en revalidar el título, tras el Real Madrid, que ganó tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.
Los parisinos dejaron en las semifinales al Bayern Múnich por un global de 6-5, mientras que el Arsenal eliminó al Atlético de Madrid por un global de 2-1.
PSG VS ARSENAL: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: Sábado, 30 de mayo de 2026
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Puskás Aréna
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FUENTE: UEFA