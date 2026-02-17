Champions League: Partidos para hoy martes 17 de febrero

Hoy se llevarán a cabo los primeros partidos de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League, con el Real Madrid y el PSG como atractivos, en busca de su clasificación a los Octavos de Final.
Partidos para este martes 17 de febrero en Champions League
- Galatasaray vs Juventus a las 12:45 P.M.
- Borussia Dortmund vs Atalanta a las 3:00 P.M.
- Mónaco vs PSG, 3:00 P.M.
- Benfica vs Real Madrid a las 3:00 P.M.
Los "merengues" se medirán al rival que les ganó en su último duelo en esta competición, en un partido lleno de emociones que los envío a esta ronda de eliminación.
Una jornada emocionante en el 1 de 2 partidos en estos playoffs.