Champions League: Partidos para hoy martes 17 de febrero

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este martes 17 de febrero en la UEFA Champions League.

Hoy se llevarán a cabo los primeros partidos de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League, con el Real Madrid y el PSG como atractivos, en busca de su clasificación a los Octavos de Final.

Partidos para este martes 17 de febrero en Champions League

  • Galatasaray vs Juventus a las 12:45 P.M.
  • Borussia Dortmund vs Atalanta a las 3:00 P.M.
  • Mónaco vs PSG, 3:00 P.M.
  • Benfica vs Real Madrid a las 3:00 P.M.

Los "merengues" se medirán al rival que les ganó en su último duelo en esta competición, en un partido lleno de emociones que los envío a esta ronda de eliminación.

Una jornada emocionante en el 1 de 2 partidos en estos playoffs.

