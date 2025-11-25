Champions League: Partidos para hoy martes 25 de noviembre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 25 de noviembre en la jornada cinco de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
Partidos para hoy en la jornada 5 de la UEFA Champions League
Martes 25 de noviembre
- Ajax vs Benfica a las 12:45 P.M.
- Galatasaray vs Union Saint-Gilloise a las 12:45 P.M.
- Bodo/Glimt vs Juventus a las 3:00 P.M.
- Napoli vs Qarabaq a las 3:00 P.M.
- Olympique de Marsella vs Newcastle a las 3:00 P.M.
- Borussia Dortmund vs Villarreal a las 3:00 P.M.
- Chelsea vs FC Barcelona a las 3:00 P.M.
- Manchester City vs Bayer Leverkusen a las 3:00 P.M.
- Slavia Praga vs Athletic Club a las 3:00 P.M.