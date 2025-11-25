Champions League: Partidos para hoy martes 25 de noviembre

CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  25 de noviembre de 2025 - 08:01

Repasa los partidos que hay para hoy martes 25 de noviembre en la jornada cinco de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

El FC Barcelona visita al Chelsea en la lucha por el octavo puesto, que da pase directo a la siguiente ronda.

Partidos para hoy en la jornada 5 de la UEFA Champions League

Martes 25 de noviembre

  • Ajax vs Benfica a las 12:45 P.M.
  • Galatasaray vs Union Saint-Gilloise a las 12:45 P.M.
  • Bodo/Glimt vs Juventus a las 3:00 P.M.
  • Napoli vs Qarabaq a las 3:00 P.M.
  • Olympique de Marsella vs Newcastle a las 3:00 P.M.
  • Borussia Dortmund vs Villarreal a las 3:00 P.M.
  • Chelsea vs FC Barcelona a las 3:00 P.M.
  • Manchester City vs Bayer Leverkusen a las 3:00 P.M.
  • Slavia Praga vs Athletic Club a las 3:00 P.M.
