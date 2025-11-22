CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  22 de noviembre de 2025 - 12:50

Chelsea vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J5 de la Champions League

Tanto el FC Barcelona como el Chelsea vienen de ganar en el torneo local antes de medirse en la jornada cinco de las UEFA Champions League.

Chelsea vs FC Barcelona: Fecha

Por un lado los de Hansi Flick ganaron en su vuelta al Spotify Camp Nou tras golear 4-0 al Athletic Club con doblete de Ferran Torres y otros goles de Robert Lewandowski y Fermín López. En Champions igualaron de visita 3-3 ante el Brujas por lo que están en el puesto 11 con 7 puntos.

Mientras tanto el Chelsea ganó 2-0 al Burnley con goles de Pedro Neto y Enzo Fernández. Por su parte en Liga de Campeones golearon 5-1 al Ajax por lo que están justo detrás de los azulgranas de la tabla de la fase de grupos.

Fecha, hora y dónde seguir Chelsea vs FC Barcelona

Fecha: Martes 25 de noviembre

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Stamford Bridge

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes.

