Chelsea vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J5 de la Champions League

Tanto el FC Barcelona como el Chelsea vienen de ganar en el torneo local antes de medirse en la jornada cinco de las UEFA Champions League.

Por un lado los de Hansi Flick ganaron en su vuelta al Spotify Camp Nou tras golear 4-0 al Athletic Club con doblete de Ferran Torres y otros goles de Robert Lewandowski y Fermín López. En Champions igualaron de visita 3-3 ante el Brujas por lo que están en el puesto 11 con 7 puntos.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse