Chelsea vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J5 de la Champions League

Tanto el FC Barcelona como el Chelsea vienen de ganar en el torneo local antes de medirse en la jornada cinco de las UEFA Champions League.
Mientras tanto el Chelsea ganó 2-0 al Burnley con goles de Pedro Neto y Enzo Fernández. Por su parte en Liga de Campeones golearon 5-1 al Ajax por lo que están justo detrás de los azulgranas de la tabla de la fase de grupos.
Fecha, hora y dónde seguir Chelsea vs FC Barcelona
Fecha: Martes 25 de noviembre
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: Stamford Bridge
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes.