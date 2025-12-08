Panameño César Yanis jugará Copa Sudamericana con Cobresal

Cobresal donde milita el volante César Yanis cayó goleado este domingo por 5-0 ante Ñublense en la última fecha de la liga chilena, pero su ventaja le valió para quedarse con el último cupo a la Copa Sudamericana de 2026.

Los mineros del Cobresal llegaron a la fecha 30 con 47 puntos y 3 de ventaja, en el séptimo y último puesto de la clasificación que otorga un boleto a la Sudamericana, y aunque quedaron expuestos con su derrota, los albos del Colo Colo no supieron aprovechar la última oportunidad para maquillar una campaña decepcionante.

Mientras el cuadro de El Salvador era goleado, los albos se vieron sorprendidos en su estadio por los itálicos, que ya estaban clasificados a la Sudamericana, y que marcaron dos goles en el primer tiempo para poner cuesta arriba la hazaña de el Cacique.

Los otros dos clasificados al segundo torneo continental son Universidad de Chile y Palestino, mientras que a la Copa Libertadores del próximo año irán el campeón Coquimbo Unido, Universidad Católica, y O’Higgins a la ronda previa.

Colo Colo necesitaba ganar para desplazar a Cobresal y meterse en el escenario internacional, que económicamente representaba un alivio para las cuentas de los clubes.

El Cacique emprendió el último tramo de la campaña dando muestras de que podría lograr el objetivo, pero en las últimas dos jornadas del campeonato perdió primero ante su rival Cobresal y luego ante los itálicos para despedir un año para el olvido.

Panameño César Yanis jugará Copa Sudamericana

El jugador de 29 años consiguió su boleto siento titular indiscutible en su equipo y una ficha importante, por lo que Cobresal estaría renovando su contrato para el próximo año.

Yanis termina la temporada en Chile con éxito por la clasificación, esta es la primera vez que jugará en este torneo.