NBA: Los Lakers ganan con un gran juego de LeBron James

Tras ver interrumpida su histórica racha de 1.297 partidos con al menos 10 puntos, LeBron James se reivindicó este domingo con una gran actuación en el triunfo de los Lakers por 112-108 sobre Philadelphia en la NBA.

LeBron quiso acallar las voces que empiezan a cuestionar su nivel con casi 41 años en unos Lakers (17-6) liderados hora por Luka Doncic y Austin Reaves.

Anotó 29 puntos, 12 de ellos en el decisivo último cuarto, firmó 7 rebotes, 6 asistencias, un tapón y un robo, además con un notable acierto en el tiro (12 de 17 en tiros de campo, incluido un 4 de 6 en triples).

James se había perdido el último partido de los Lakers en Boston, después de ver cortada su racha de casi 19 años el jueves en Toronto, donde solo anotó 8 puntos.

Doncic le hizo algo de sombra con un triple-doble (31 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias) para liderar a los Lakers frente unos 76ers (13-10) que tuvieron en Tyrese Maxey (28 puntos y 9 asistencias) su máxima referencia.

Sin Shai, los Thunder también arrasan en la NBA

Mark Daigneault decidió dar descanso a Shai Gilgeous-Alexander en Salt Lake City a tres días del duelo de cuartos de final de la NBA Cup que los Oklahoma City Thunder (23-1) librarán con los Phoenix Suns.

Aún así, los Thunder pasaron por encima de Utah Jazz (8-15), a los que derrotaron por 101-130 encadenando así su decimoquinto triunfo.

Jalen Williams firmó 25 puntos y 8 asistencias, mientras que Chet Holmgren aportó 25 puntos y 9 rebotes para unos Thunder que tampoco contaron con Alex Caruso ni Luguentz Dort.

Los Grizzlies (11-13) tuvieron un +34 mientras Aldama estuvo en la cancha.

Memphis tuvo siete hombres por encima de los 10 puntos, con Jaylen Wells y Kentavious Caldwell-Pope con 16 o Jock Landale con 15. Además, el banquillo de los Grizzlies hoy aportó 69 puntos, casi el 58 % de los 119 del equipo.

Para los Trail Blazers (9-15), Jerami Grant completó 21 puntos y Deni Avdija 17.

Jamal Murray anotó 23 puntos en el primer cuarto para unos Denver Nuggets (17-6) en los que el serbio Nikoa Djokic volvió a acariciar un triple-doble con 28 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes.

Con su triunfo por 106-115 ante los Charlotte Hornets, los Nuggets han ganado sus últimos diez partidos a domicilio, donde en este tramo inicial de temporada han sido más fiables que en el Ball Arena de Denver.

FUENTE: EFE