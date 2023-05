Champions League: Partidos para hoy martes 9 de mayo

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en Semifinal del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y Real Madrid se llevó el triunfo por 3 a 1.

LOS DTs

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid: "El plan es hacer un partido completo y sacar lo mejor que tenemos a nivel físico, técnico y motivacional. El partido decisivo será el partido de vuelta. Queremos tomar ventaja. No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar a un equipo que parece imparable. Pero pienso que podemos tener opciones. Podemos ganar. Modri está bien y va a jugar".

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City: "No estamos aquí para una revancha. El pasado ha terminado. Estamos aquí porque tenemos una oportunidad y la vamos a pelear. Para ganar la Champions hay que ganar al Real Madrid porque es el mejor en esta competición de lejos. En los últimos días he vuelto a ver los dos partidos del año pasado y creo que lo hicimos de forma excepcional. He venido muchas veces a este estadio. Como jugador, como entrenador , he ganado, he perdido, pero no sé qué pasará esta vez".