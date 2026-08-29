UCL Champions League -  29 de agosto de 2026 - 07:58

Champions League: Calendario del Slovan Bratislava de Blackman y Fulo Martínez

Conoce el calendario de los partidos del Slovan Bratislava de fase liga de Champions League donde juegan dos panameños.

Champions League: Calendario del Slovan Bratislava de Blackman y Fulo Martínez

Champions League: Calendario del Slovan Bratislava de Blackman y Fulo Martínez

FOTO / SLOVAN BRATISLAVA

El Slovan Bratislava le tocará debutar en Champions League 2026-2027 contra el Bicampeón, el PSG, el próximo 9 de septiembre en el Parque de los Princípes.

La UEFA reveló este sábado el calendario completo de la fase liga y los panameños César Blackman y Cristian Martínez ya conocen su camino para intentar hacer la histórica y poder avanzar a octavos.

Calendario de Champions League del Slovan Bratislava

  • 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — París Saint-Germain vs Slovan Bratislava
  • 14 de octubre de 2026 — 2:00 PM — Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart
  • 20 de octubre de 2026 — 2:00 PM — AS Roma vs Slovan Bratislava
  • 3 de noviembre de 2026 — 3:00 PM — LASK Linz vs Slovan Bratislava
  • 24 de noviembre de 2026 — 3:00 PM — Slovan Bratislava vs Real Betis
  • 9 de diciembre de 2026 — 12:45 PM — Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk
  • 19 de enero de 2027 — 3:00 PM — Lille vs Slovan Bratislava
  • 27 de enero de 2027 — 3:00 PM — Slovan Bratislava vs Inter de Milán

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