Champions League: Calendario del Slovan Bratislava de Blackman y Fulo Martínez

El Slovan Bratislava le tocará debutar en Champions League 2026-2027 contra el Bicampeón, el PSG, el próximo 9 de septiembre en el Parque de los Princípes.
Calendario de Champions League del Slovan Bratislava
- 9 de septiembre de 2026 — 2:00 PM — París Saint-Germain vs Slovan Bratislava
- 14 de octubre de 2026 — 2:00 PM — Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart
- 20 de octubre de 2026 — 2:00 PM — AS Roma vs Slovan Bratislava
- 3 de noviembre de 2026 — 3:00 PM — LASK Linz vs Slovan Bratislava
- 24 de noviembre de 2026 — 3:00 PM — Slovan Bratislava vs Real Betis
- 9 de diciembre de 2026 — 12:45 PM — Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk
- 19 de enero de 2027 — 3:00 PM — Lille vs Slovan Bratislava
- 27 de enero de 2027 — 3:00 PM — Slovan Bratislava vs Inter de Milán