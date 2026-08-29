Champions League: Calendario del Slovan Bratislava de Blackman y Fulo Martínez

El Slovan Bratislava le tocará debutar en Champions League 2026-2027 contra el Bicampeón, el PSG, el próximo 9 de septiembre en el Parque de los Princípes.

La UEFA reveló este sábado el calendario completo de la fase liga y los panameños César Blackman y Cristian Martínez ya conocen su camino para intentar hacer la histórica y poder avanzar a octavos.