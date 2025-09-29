CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  29 de septiembre de 2025 - 11:17

Champions League: Partidos para la segunda jornada de la fase de liga

Repasa los partidos de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League que se disputan este martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre.

Real Madrid

Partidos para la 2da jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League

Martes 30 de septiembre

  • Kairat vs Real Madrid a las 11:45 A.M.
  • Atalanta vs Club Brujas 11:45 A.M.
  • Olympique Marsella vs Ajax a las 2:00 P.M.
  • Inter vs Slavia Praga a las 2:00 P.M.
  • Chelsea vs Benfica a las 2:00 P.M.
  • Galatasaray vs Liverpool a las 2:00 P.M.
  • Pafos vs Bayern Múnich a las 2:00 P.M.
  • Bodo/Glimt vs Tottenham a las 2:00 P.M.
  • Atlético de Madrid vs Frankfurt a las 2:00 P.M.

Miércoles 1 de octubre

  • Qarabag vs FC Copenhague a las 11:45 A.M.
  • Union Saint-Gilloise vs Newcastle a las 11:45 A.M.
  • Mónaco vs Manchester City a las 2:00 P.M.
  • Borussia Dortmund vs Athletic Club a las 2:00 P.M.
  • Napoli vs Sporting Lisboa a las 2:00 P.M.
  • Villarreal vs Juventus a las 2:00 P.M.
  • Arsenal vs Olympiacos a las 2:00 P.M.
  • FC Barcelona vs PSG a las 2:00 P.M.
  • Bayer Leverkusen vs PSV a las 2:00 P.M.
