Champions League: ¿Quiénes serán los árbitros?

Quedaron definidos las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

Partidos de vuelta de los play-offs eliminatorios en la Champions League

Martes 24 de febrero

  • Atlético de Madrid - Club Brugge - Clément Turpin (FRA)
  • Leverkusen - Olympiacos - Michael Oliver (ENG)
  • Inter - Bodø/Glimt - Alejandro Hernández (ESP)
  • Newcastle - Qaraba - Davide Massa (ITA)

Miércoles 25 de febrero

  • Atalanta - Borussia Dortmund - José María Sánchez (ESP)
  • Juventus - Galatasaray - João Pinheiro (POR)
  • PSG - Monaco - István Kovács (ROU)
  • Real Madrid - Benfica - Slavko Vincic (SVN)
