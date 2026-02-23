Champions League: ¿Quiénes serán los árbitros?

Quedaron definidos las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.
- Atlético de Madrid - Club Brugge - Clément Turpin (FRA)
- Leverkusen - Olympiacos - Michael Oliver (ENG)
- Inter - Bodø/Glimt - Alejandro Hernández (ESP)
- Newcastle - Qaraba - Davide Massa (ITA)
Miércoles 25 de febrero
- Atalanta - Borussia Dortmund - José María Sánchez (ESP)
- Juventus - Galatasaray - João Pinheiro (POR)
- PSG - Monaco - István Kovács (ROU)
- Real Madrid - Benfica - Slavko Vincic (SVN)