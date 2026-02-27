Champions League: Real Madrid se volverá a enfrentar al Machester City

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City inglésen los octavos de final de la Champions League, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 17/18 en el Etihan Stadium .

Es la segunda y tercera vez (ida y vuelta) que se ven las caras esta temporada, tras hacerlo en la fase Liga, en la que el Manchester City se impuso 1-2 en el Bernabéu.

Un parejo Real Madrid - Manchester City

Además, un emparejamiento del Real Madrid con el equipo entrenado por Pep Guardiola que ya se ha dado en las últimas cuatro ediciones de la Liga de Campeones y, en total, con un precedente de 15 partidos disputados, con total igualdad con 25 goles a favor para los blancos y 26 a favor para los ingleses.

Cinco victorias para cada equipo y cinco empates, con el último precedente en una eliminatoria favorable al Real Madrid. Fue la pasada temporada, en la fase previa a los octavos, cuando el Real Madrid se impuso 2-3 en la ida en el Etihad y 3-1 en la vuelta en el Bernabéu.

FUENTE: EFE