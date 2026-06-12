Mundial 2026: "Estar aquí es un sueño para todos", Azarías Londoño FOTO: FPF

Después de pasar por molestias en el inicio de la concentración de la Selección de Panamá , el extremo Azarías Londoño manifestó sentirse bien para el inicio de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde debutarán el próximo 17 de junio contra Ghana.

"Estar aquí es un sueño para todos, me preparé para este momento y estoy bien", dijo Londoño, despejando cualquier duda sobre su forma física.

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"Quiero dar lo mejor de mí, que mi familia esté orgullosa y representar al país de la mejor manera", añadió el futbolista de 24 años de edad.

Azarías también se refirió al comentario de Zlatan Ibrahimovic, quien dijo que Panamá sería el "saco de boxeo" en el grupo L.

"La verdad no lo vi, no estoy pendiente de eso y creo que el foco de nosotros es el primer partido", finalizó.

El regreso de Azarías Londoño

El joven atacante Azarías Londoño regresó a las canchas en el duelo amistoso que disputó la Selección de Panamá contra Bosnia y Herzegovina, el pasado 6 de junio.

El jugador que milita en la Universidad Católica de la Serie A de Ecuador, ingresó de cambio al minuto 65' por José Luis Rodríguez en el Energizer Park de San Luis.