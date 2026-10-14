Champions League: Stuttgart gana duelo a Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman

El Stuttgart ganó duelo de visita ante el Slovan Bratislava por marcador de 0-3 en acción de la jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League desde el Tehelné Pole de Eslovaquia.

Los locales metieron presión desde el inicio del partido, pero sin poder números en el marcador, con llegadas por derecha con César Blackman, pero con falta de claridad en el último toque.

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La visita aprovechó su mejor momento en cancha para abrir el marcador con Deniz Undav definiendo de pierna derecha sobre el minuto 29' del partido.

Segundo tiempo de goles del Stuttgart en Champions League

El Slovan intentó en los primeros minutos del segundo tiempo, con llegadas panameñas de César Blackman y Cristian Martínez, llegando a línea de fondo, pero sin llegar a destino con sus centros.

El segundo gol del equipo alemán llegó al minuto 65' del partido con una jugada por derecha, que terminó en gol en propia puerta de Sandro Cruz.

Con dos goles de ventaja, los bavaros continuaron atacando con todo, metiendo presión y sobre el 90' Ermedin Demirovic puso el definitivo 3-0 para el triunfo y los 3 puntos.