Champions League: "Todo el mundo nos daba por muertos", Carlo Ancelotti

Palabras de Carlo Ancelotti - Champions League

"Hemos empezado bien, nos hemos adelantado en el marcador, y después nos pusimos atrás a luchar, a defender, a sufrir, a sacrificarnos. Pensábamos jugar de manera distinta, pero hemos bajado un poco demasiado el bloque y el City ha tenido más control, pero el City siempre tiene más control. Hemos defendido muy bien. Al Real Madrid lo hemos visto muchas veces hacer este ejercicio de resistencia, es este escudo, te lleva a sacar algo que nadie piensa tener, estábamos convencidos en la tanda que podíamos sacar la clasificación. A mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica y que lucha, ganar aquí se podía hacer solo de esta manera. (Esfuerzo físico) Estamos muy bien, no tenemos problemas físicos, el desgaste ha sido grande, pero tenemos tiempo hasta el domingo para descansar, darnos cuenta de que hemos hecho algo muy bueno, otra vez en semifinales, no era tan sencillo, todo el mundo nos daba por muertos, pero nunca hay que darnos por muertos, el Madrid nunca muere".