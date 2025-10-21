EN VIVO

Champions League

Champions League: En vivo, tabla de posiciones en la jornada 3

Champions League: En vivo

Champions League: En vivo, tabla de posiciones en la jornada 3

Foto: FC Barcelona
Champions League - 

Conoce como marcha la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026 en su jornada 3.

Conoce como marcha la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026 en su jornada 3.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

Live Blog Post
  1. PSG - 9
  2. Inter - 9
  3. Arsenal - 9
  4. Borussia Dortmund - 7
  5. Manchester City - 7
  6. Bayern Múnich 6
  7. Newcastle - 6
  8. Real Madrid - 6
  9. FC Barcelona - 6
  10. Qarabag - 6
  11. PSV - 4
  12. Tottenham - 4
  13. Olympique de Marsella 3
  14. Club Brujas - 3
  15. Sporting Lisboa - 3
  16. Frankfurt - 3
  17. Liverpool - 3
  18. Atlético de Madrid - 3
  19. Chelsea FC - 3
  20. Galatasaray 3
  21. Atalanta - 3
  22. Napoli - 3
  23. Union SG - 3
  24. Juventus - 2
  25. Bodo / Glimt - 2
  26. Pafos - 2
  27. Bayer Leverkusen - 2
  28. Mónaco - 1
  29. Villarreal - 1
  30. Slavia Praga - 1
  31. Copenhague -1
  32. Olympiacos - 1
  33. Kairat Almaty - 1
  34. Benfica - 0
  35. Athletic - 0
  36. Ajax - 0

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: El PSV logra primera victoria ante el Napoli

Champions League: El Manchester City se llevó tres puntos en la Cerámica

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League?

Recomendadas

Últimas noticias