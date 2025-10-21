Real Madrid vs Barcelona: Últimos 5 resultados en el Clásico

Vuelve el duelo que paraliza al planeta: Real Madrid y Barcelona, los clubes con más hinchas del mundo, se enfrentan una vez más.

En los últimos cinco Clásicos, el Barcelona ha mostrado un dominio claro con cuatro victorias y una derrota. El Real Madrid, por su parte, ha tenido dificultades para imponerse en estos enfrentamientos directos. Ambos equipos llegan en buena forma: el Barcelona con una victoria contundente en Champions y el Real Madrid con una sólida actuación en su último partido europeo. Sin embargo, la historia reciente favorece al conjunto blaugrana en los Clásicos.

¿Cómo fueron los últimos 5 juegos del Real Madrid y Barcelona?

Barcelona 4 – 3 Real Madrid- LaLiga 11 mayo 2025

Barcelona 3 – 2 Real Madrid Copa del Rey Final 26 abril 2025

Real Madrid 2 – 5 Barcelona Supercopa de España Final 12 enero 2025

Real Madrid 0 – 4 Barcelona LaLiga 26 octubre de 2024

Real Madrid 3 – 2 Barcelona LaLiga 21abril de 2024

Expectativas y Actualidad

El equipo blanco llega como líder con 24 puntos tras 9 jornadas: ha ganado 8 partidos y solo ha perdido 1. Sin embargo, los blaugranas, con solo dos puntos menos, llega con la mira puesta en el liderato y con ganas de dar el golpe otra vez en el Clásico.

Por su parte, el Barcelona apuesta a ganar aunque tienen una lista de lesionados Joan García, Dani Olmo y Robert Lewandowski están descartados para el Clásico ante el Real Madrid, pero Hansi Flick confía en recuperar a Raphinha a tiempo para el duelo.

El Barcelona de Hansi Flick llega al Clásico con varias bajas importantes y sin su entrenador en el banquillo, tras ser expulsado en la jornada anterior.

Se espera un duelo parejo, como suelen ser los enfrentamientos entre los dos gigantes del fútbol español, aunque el equipo merengue parece llegar en un momento más sólido.