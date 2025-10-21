UCL Champions League -  21 de octubre de 2025 - 16:31

Champions League: El PSV logra primera victoria ante el Napoli

El PSV goleó al Napoli en la tercera jornada de la UEFA Champions League, repasa todos los detalles.

Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP

El PSV Eindhoven asestó una contundente goleada 6-2 al Napoli, vigente campeón de Italia, para sumar su primera victoria en la presente en la Champions League el martes, en Países Bajos.

El club neerlandés, que perdió contra el Union Saint-Gilloise y empató contra el Bayer Leverkusen en sus primeros encuentros, suma una importante victoria antes de enfrentarse a rivales como Liverpool, Atlético de Madrid o Bayern Múnich.

Y eso que el partido no parecía favorable para los neerlandeses, que arrancaron presionando a los hombres de Antonio Conte pero que empezaron por detrás en el marcador tras un gol del escocés Scott McTominay (31').

Sin embargo, en apenas dos minutos el PSV dio la vuelta al marcador, primero con un gol contra su portería de Alessandro Buongiorno (35') y después con una diana del marroquí Ismael Saibari (37').

Poco después del descanso, el belga Dennis Man (54') puso distancias en el marcador, y en la recta final, la expulsión de Lorenzo Lucca (76') abrió el camino para la goleada local, rematada por el propio Man (80'), el estadounidense Ricardo Pepi (87') y el marroquí Couhaib Driouech (90').

La goleada deja al club neerlandés provisionalmente en la 11ª posición (4 puntos) y a los vigentes campeones de Italia en la 22ª (3 puntos), ambos en posiciones de disputar el repechaje de acceso a octavos de final.

