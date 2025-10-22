MLB MLB -  22 de octubre de 2025 - 11:25

MLB: Dodgers definen primeros dos abridores para la Serie Mundial 2025

Dave Roberts, timonel de Los Ángeles Dodgers, confirmó sus primeros dos abridores para la Serie Mundial 2025 de la MLB.

MLB: Dodgers definen primeros dos abridores para la Serie Mundial 2025

MLB: Dodgers definen primeros dos abridores para la Serie Mundial 2025

Foto: MLB

El mánager Dave Roberts anunció el martes que Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto serán los abridores para los dos primeros juegos de la Serie Mundial 2025 de la MLB en el Rogers Centre. Los Dodgers aún no han definido la rotación para el resto del Clásico de Otoño, pero todo indica que seguirán el mismo orden que en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional: Glasnow abriría el Juego 3 el lunes y Ohtani el Juego 4 el martes, lo que permitiría que los cuatro lancen con el descanso habitual al que están acostumbrados.

Una rotación de primer nivel - MLB

Snell tendría cuatro días de descanso entre el Juego 1 y un posible Juego 5. Lo mismo ocurriría con Glasnow entre los Juegos 3 y 7. Yamamoto tendría cinco días entre los Juegos 2 y 6, mientras que Ohtani haría una apertura en el Juego 4 y, si la serie se extiende al máximo, podría estar disponible como relevista.

Esa configuración funcionó en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando los Dodgers necesitaron solo una vuelta en la rotación para barrer a los Cerveceros.

  • Juego 1, Snell: Ponchó a 10 y enfrentó el mínimo de bateadores en ocho entradas sin cedir carreras, con solo un hit permitido.
  • Juego 2, Yamamoto: Permitió un jonrón al primer bateador, pero no cedió más carreras, y lanzó la ruta por primera vez en su carrera de Grandes Ligas
  • Juego 3, Glasnow: Ponchó a ocho y permitió una carrera en 5.2 entradas.
  • Juego 4, Ohtani: Ponchó a 10 en más de seis entradas sin permitir carreras (sin mencionar sus tres jonrones en una de las actuaciones individuales más enormes que ha visto el béisbol).

FUENTE: MLB

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Todo lo que debes saber del Marineros vs Azulejos en Juego 7

MLB: Blue Jays ganan a Mariners para forzar un séptimo partido

MLB: José Caballero iniciaría temporada 2026 como SS titular de Yankees

Recomendadas

Últimas noticias