MLB: Dodgers definen primeros dos abridores para la Serie Mundial 2025

El mánager Dave Roberts anunció el martes que Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto serán los abridores para los dos primeros juegos de la Serie Mundial 2025 de la MLB en el Rogers Centre. Los Dodgers aún no han definido la rotación para el resto del Clásico de Otoño, pero todo indica que seguirán el mismo orden que en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional: Glasnow abriría el Juego 3 el lunes y Ohtani el Juego 4 el martes, lo que permitiría que los cuatro lancen con el descanso habitual al que están acostumbrados.
Esa configuración funcionó en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando los Dodgers necesitaron solo una vuelta en la rotación para barrer a los Cerveceros.
- Juego 1, Snell: Ponchó a 10 y enfrentó el mínimo de bateadores en ocho entradas sin cedir carreras, con solo un hit permitido.
- Juego 2, Yamamoto: Permitió un jonrón al primer bateador, pero no cedió más carreras, y lanzó la ruta por primera vez en su carrera de Grandes Ligas
- Juego 3, Glasnow: Ponchó a ocho y permitió una carrera en 5.2 entradas.
- Juego 4, Ohtani: Ponchó a 10 en más de seis entradas sin permitir carreras (sin mencionar sus tres jonrones en una de las actuaciones individuales más enormes que ha visto el béisbol).
FUENTE: MLB