MLB: Dodgers definen primeros dos abridores para la Serie Mundial 2025

El mánager Dave Roberts anunció el martes que Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto serán los abridores para los dos primeros juegos de la Serie Mundial 2025 de la MLB en el Rogers Centre. Los Dodgers aún no han definido la rotación para el resto del Clásico de Otoño, pero todo indica que seguirán el mismo orden que en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional: Glasnow abriría el Juego 3 el lunes y Ohtani el Juego 4 el martes, lo que permitiría que los cuatro lancen con el descanso habitual al que están acostumbrados.